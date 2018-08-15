В Киеве пьяный водитель сбил семью с детьми и скрылся: видео

Сегодня утром в Киеве пьяный водитель автомобиля Audi сбил на пешеходном переходе супружескую пару с двумя детьми и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
ДТП произошло около 7:00 на ул. Милославской.
Отмечается, что травму получил только мужчина - у него открытый перелом ноги. Его жена с детьми, по предварительным данным, не пострадали, но находятся в шоковом состоянии.
По данным прокуратуры, водитель Audi с места происшествия скрылся. Он бросил машину на трамвайных путях на улице Закревского. Позже водителя задержали.
Ему сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что причинило потерпевшему тяжкое телесное повреждение.
Сегодня в результате стрельбы на одном из рынков Киева ранения получили два человека.