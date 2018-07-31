В Киеве вандалы разрисовали и забросали камнями электричку: видео

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В полиции сообщили, что правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист - начали бросать камни

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В Киеве вчера, 30 июля, группа неизвестных остановила электричку между станциями Сырец и Вышгородская, начала разрисовывать вагоны и бросать камни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По данным полиции, правонарушители разрисовали вагоны, а когда вышел машинист - начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу.

"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов", - отмечается в сообщении Киев Оперативный.

По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Правоохранители изучают видео в сети Интернет и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия, чтобы установить причастных к совершению правонарушения лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена ​​сумма нанесенного ущерба.

2 июля 2018 года в городе Золочев, который расположен в восточной части Львовской области в 60 км на восток от областного центра, вандалы сбросили с постамента и разбили памятник русскому поэту Александру Пушкину.

На видео присутствует ненормативная лексика 18+

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Теги: киев, электричка, камни, вандалы, краска
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