В Киевскую телевышку во время грозы попала молния: фото, видео

Фотографу удалось заснять на видео момент попадания электрического разряда в самое высокое сооружение Украины

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Киевскому фотографу Александру Гусеву во время вчерашней вечерней грозы в столице удалось заснять на видео момент попадания молнии в Киевскую телевышку. Ролик мужчина опубликовал в своем Facebook.

По его словам, электрический разряд поразил сооружение около 21:30.

Также Гусев опубликовал кадры из этой видеозаписи, по которым можно оценить силу разряда.

Фото: facebook.com/avgusew

КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что в течение дня пятницы, 15 июня, в столице вновь возможна гроза, шквалы 15-20 м/с. В мэрии советуют в случае усиления ветра плотно закрыть все окна в доме, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если во время непогоды вы оказались на улице, рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев. В случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии, держаться подальше от больших деревьев, особенно тополей, и не парковать рядом с ними автомобиль.

В мае 2018 года в сети появились фото попадания молнии в Эйфелеву башню в Париже.

Видео: Facebook Олександр Гусєв