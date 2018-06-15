Вплавь на авто и фонтаны из люков: фото и видео непогоды в Киеве

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В Голосеевском районе столицы сорванная ветром ветка дерева убила женщину

Реклама
Реклама

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео уличных потопов, которые произошли в разных частях Киева во время вчерашней грозы. Большинство комментаторов винят в ЧП нечищеные ливневые стоки.

В частности, вода затопила проезжую часть в районе станций метро Дворец спорта и Левобережная.

На улице Антоновича мощный поток воды бил наружу прямо из-под крышки канализационного люка.

Кроме того, по всему Киеву зафиксированы случаи падения веток и деревьев, сломанных и поваленных ветром. В Голосеевском районе упавшая ветка нанесла смертельную травму женщине.

КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что в течение дня пятницы, 15 июня, в столице вновь возможна гроза, шквалы 15-20 м/с.

Читайте также: Украину накроют ливни с грозами и шквалы: карты

Тем временем киевскому фотографу во время вчерашней грозы удалось заснять на видео момент попадания молнии в Киевскую телевышку.

Фото и видео: Facebook Киев Сити, dtp.kiev.ua, Киев Оперативный, Pavlo Diba

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: гроза в киеве, непогода в киеве, ливень в киеве, уличный потоп, затопленная улица
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Эффектное видео ликвидации позиций боевиков: "всего за 15 минут"
Эффектное видео ликвидации позиций боевиков: "всего за 15 минут"
Вплавь на авто и фонтаны из люков: фото и видео непогоды в Киеве
Вплавь на авто и фонтаны из люков: фото и видео непогоды в Киеве
В Киевскую телевышку во время грозы попала молния: фото, видео
В Киевскую телевышку во время грозы попала молния: фото, видео
ТЭК Раде предлагают сохранить самые высокие в Европе "зеленые" тарифы
90 грн за бутылку. Чем грозит рост минимальных цен на алкоголь
Продовольствие 90 грн за бутылку. Чем грозит рост минимальных цен на алкоголь
"Когда-то лошадей сменили машины. С Hyperloop будет то же самое"
Транспорт "Когда-то лошадей сменили машины. С Hyperloop будет то же самое"
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Эффектное видео ликвидации позиций боевиков: "всего за 15 минут"
Эффектное видео ликвидации позиций боевиков: "всего за 15 минут"
Вплавь на авто и фонтаны из люков: фото и видео непогоды в Киеве
Вплавь на авто и фонтаны из люков: фото и видео непогоды в Киеве 11:16
В Киевскую телевышку во время грозы попала молния: фото, видео
В Киевскую телевышку во время грозы попала молния: фото, видео 09:45
ООН назвала шесть пунктов о кризисной ситуации в Донбассе: видео
ООН назвала шесть пунктов о кризисной ситуации в Донбассе: видео 08:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 