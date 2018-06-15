Вплавь на авто и фонтаны из люков: фото и видео непогоды в Киеве

В Голосеевском районе столицы сорванная ветром ветка дерева убила женщину

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Пользователи соцсетей публикуют фото и видео уличных потопов, которые произошли в разных частях Киева во время вчерашней грозы. Большинство комментаторов винят в ЧП нечищеные ливневые стоки.

В частности, вода затопила проезжую часть в районе станций метро Дворец спорта и Левобережная.

На улице Антоновича мощный поток воды бил наружу прямо из-под крышки канализационного люка.

Кроме того, по всему Киеву зафиксированы случаи падения веток и деревьев, сломанных и поваленных ветром. В Голосеевском районе упавшая ветка нанесла смертельную травму женщине.

КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает, что в течение дня пятницы, 15 июня, в столице вновь возможна гроза, шквалы 15-20 м/с.

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Тем временем киевскому фотографу во время вчерашней грозы удалось заснять на видео момент попадания молнии в Киевскую телевышку.

Фото и видео: Facebook Киев Сити, dtp.kiev.ua, Киев Оперативный, Pavlo Diba