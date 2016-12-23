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В Киеве из двух супермаркетов эвакуировали 800 человек

23.12.2016 12:21
В Оболонском и Голосеевском районах из супермаркетов эвакуировали 800 человек после сообщения о заминировании
В Киеве из двух супермаркетов эвакуировали 800 человек

В Киеве из супермаркетов в Оболонском и Голосеевском районах эвакуировали 800 человек после сообщения о заминировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сообщение о заминировании поступило на электронный адрес полиции. В письме говорилось о заложенной взрывчатке в одном из двух супермаркетов известной сети.

"По указанным адресам срочно прибыли следственно-оперативные группы районных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи. Всего правоохранители эвакуировали около 800 человек: это - посетители и работники магазинов", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в ходе проверки магазинов никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. Решается вопрос об открытии уголовного дела. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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