В Киеве у банка преступники ограбили мужчину: забрали 350 тыс грн

К машине подбежали 3 неизвестных в балаклавах, разбили окна и, угрожая пистолетом, приказали потерпевшему опустить голову, забрали деньги и скрылись

Злоумышленники разбили окна машины и, угрожая пистолетом, отобрали сумку, в которой, по словам потерпевшего, было 350 тыс. грн. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что на него и его знакомого напали трое неизвестных мужчин в балаклавах. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, заявитель рассказал, что знакомый попросил его одолжить деньги. Мужчины встретились возле дома, сели в автомобиль и поехали по делам. Впоследствии остановились возле отделения банка.

Знакомый оставил сумку с заемными деньгами на сидении, вышел из автомобиля и пошел в отделение, а заявитель остался на улице. Вдруг к машине подбежали трое неизвестных в балаклавах и начали разбивать окна.





Затем, угрожая пистолетом, приказали потерпевшему опустить голову, забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Сведения о событии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

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