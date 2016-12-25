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Пожар на Лесной ликвидирован, метрополитен возобновил работу

25.12.2016 17:51
Спасателям удалось потушить масштабный пожар, произошедший сегодня в магазинах секонд-хенда на Лесной. Красная ветка метро возобновила работу
Пожар на Лесной ликвидирован, метрополитен возобновил работу
Фото: ГСЧС

Пожар в павильноах секонд-хенда на станции метро Лесная в Киеве полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Сообщается, что возгорание на площади более 2 тыс кв м было локализовано в 13:10, а ликвидировано в 15:31. На месте происшествия работало 22 единицы основной и специальной техники и 92 спасателя.

Кроме того, столичный метрополитен возобновил работу. "Мы полностью восстановили движение по красной ветке. Черниговская и Лесная открыты для пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы киевского метро.

Сегодня 25 декабря на станции метро Лесная в Киеве в павильонах секонд-хенда произошел масштабный пожар. Причина возгорания пока неизвестна. В результате пожара погибла одна женщина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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