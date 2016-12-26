Пожар на рынке на Лесной: директора вызывают на допрос

Правоохранители рассчитывают в ходе допроса установить, на каких основаниях функционировал рынкок

По факту пожара на рынке около станции метро Лесная в Киеве следственное отделение внесло ведомости в единый реестр досудебных расследований, директора рынка вызывают на допрос. Об этом сообщил руководитель Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский в эфире hromadske.ua.



Он отметил, что после допроса будет установлено, на каких основаниях работал рынок. Допрос состоится 26 декабря в 09:00.



По словам спикера ГУ ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, рынок не проверяли с 2014 года из-за моратория на проверки.



25 декабря на станции метро Лесная в Киеве в павильонах секонд-хенда произошел масштабный пожар. Причина возгорания пока неизвестна. В результате пожара погибла одна женщина.

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