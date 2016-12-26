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Пожар на рынке на Лесной: директора вызывают на допрос

26.12.2016 01:19
Правоохранители рассчитывают в ходе допроса установить, на каких основаниях функционировал рынкок
Пожар на рынке на Лесной: директора вызывают на допрос
Фото: ГСЧС

По факту пожара на рынке около станции метро Лесная в Киеве следственное отделение внесло ведомости в единый реестр досудебных расследований, директора рынка вызывают на допрос. Об этом сообщил руководитель Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский в эфире hromadske.ua.

Он отметил, что после допроса будет установлено, на каких основаниях работал рынок. Допрос состоится 26 декабря в 09:00. 

По словам спикера ГУ ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, рынок не проверяли с 2014 года из-за моратория на проверки.

25 декабря на станции метро Лесная в Киеве в павильонах секонд-хенда произошел масштабный пожар. Причина возгорания пока неизвестна. В результате пожара погибла одна женщина. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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