Пожар на рынке на Лесной: спасательные работы продолжаются

Столичные спасатели работали на месте происшествия всю ночь. По состоянию на текущий момент найдено тело женщины, ее личность устанавливается

На месте пожара на рынке вблизи станции метро Лесная в Киеве продолжаются спасательные работы. Об этом сообщила пресс-секретарь столичного управления ГСЧС Светлана Водолага, передает телеканал 112 Украина.

Она отметила, что работы шли всю ночь. "Спасатели разбирали конструкции, разбирали и проливали весь сгоревший хлам. Работы до сих пор продолжаются", - сказала Водолага.

Пресс-секретарь напомнила, что вчера на месте пожара было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается.

"К счастью, спасатели больше ничего не нашли. Мы надеемся, что больше жертв этого пожара не будет", - добавила Водолага.

25 декабря на станции метро Лесная в Киеве в павильонах секонд-хенда произошел масштабный пожар. Причина возгорания пока неизвестна. В результате пожара погибла одна женщина.

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