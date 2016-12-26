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Контрактовую площадь в Киеве закрыли для транспорта до 9 января

26.12.2016 13:31
Площадь перекрыта от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного в связи с проведением новогодне-рождественской ярмарки
Контрактовую площадь в Киеве закрыли для транспорта до 9 января
Контрактовая площадь

Контрактовая площадь в Киеве с 23 декабря 2016 года по 9 января 2017 года будет закрыта для движения транспорта. Об этом сообщается на сайте Подольской райгосадминистрации.

Площадь перекрыта от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного. Причина таких ограничений - проведение новогодне-рождественской ярмарки.

16 декабря 2016 года Киевская горгосадминистрация опубликовала список центральных столичных улиц, которые перекроют в связи с проведением новогодне-рождественских праздников.

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