Секонд-хенд на Лесной был законным: есть данные о поджоге

Директор КП "Киевблагоустройство" назвал "вбросом" информацию о том, что предприятие планировало проводить демонтаж МАФов на Лесной

КП "Киевблагоустройство" не планировало проводить демонтаж МАФов секонд-хенда возле метро Лесная, в которых на минувших выходных произошел пожар. Имеющаяся информация может свидетельствовать о поджоге. Об этом на своей странице в Facebook написал директор коммунального предприятия Иван Клипа.

Он назвал "вбросом" информацию о том, что Киевблагоустройство планировало проводить демонтаж МАФов, но так как демонтаж не состоялся то там произошел пожар.

По словам Клипы, все МАФы секонд-хенда работали в рамках закона.

"Ряд МАФов (секонд-хенд) расположенных между улицами Попудренко и Броварским проспектом имеют действующие разрешительные документы, платят паевую в городской бюджет, на них не было выписано поручение на демонтаж, и они не находятся в списках незаконных МАФов, опубликованных на сайте департамента городского благоустройства", - написал Клипа.

Также, по его информации, вчера неизвестные люди весь день противодействовали работе и функционированию рынка.

"По информации собственников секонд-хенда пожар - это не самовозгорание, а поджог. Во всяком случае, ими установлены четыре очага возгорания", - написал директор Киевблагоустройства.

Вчера в павильонах секонд-хенда на станции метро Лесная в Киеве произошло масштабное возгорание. В пожаре погибла женщина.

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