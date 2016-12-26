В Киеве начнутся рейды по выявлению нелегальных жильцов
Киевская мэрия решила с весны 2017 года начать рейды по выявлению жильцов квартир и домов без регистрации.
В пресс-службе КГГА уточнили, что информация о проверках киевских квартир на предмет количества жителей была подана некоторыми СМИ некорректно.
По словам Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета. Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных жильцов в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает.
Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду.
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