В Киеве начнутся рейды по выявлению нелегальных жильцов

По словам Пантелеева, проверки будут проводить в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета

Киевская мэрия решила с весны 2017 года начать рейды по выявлению жильцов квартир и домов без регистрации.

В пресс-службе КГГА уточнили, что информация о проверках киевских квартир на предмет количества жителей была подана некоторыми СМИ некорректно.

По словам Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета. Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных жильцов в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает.

Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду.

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