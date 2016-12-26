В Киеве на Борщаговке полиция накрыла подпольное казино: фото

В ходе обыска полицейские изъяли 54 единицы техники, три платежных терминала, с помощью которых оплачивались незаконные услуги и более 5 тыс грн

Сегодня утром, 26 декабря, в Святошинском районе Киева полицейские разоблачили деятельность заведения, незаконно занимающегося игорным бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что в этом заведении проводились незаконные азартные игры, в рамках уголовного производства в нем был проведен обыск.

В ходе обыска полицейские изъяли 54 единицы техники, три платежных терминала, с помощью которых клиенты оплачивали незаконные услуги и средства в размере более 5 тыс грн.

В помещении также обнаружены три потайных сейфа, где "сотрудники заведения" хранили деньги, полученные от незаконной деятельности.











Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас устанавливается организатор незаконного бизнеса. Полицейскими Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тыс необлагаемых минимумов. В случае судимости подозреваемого, ему грозит штраф до 50 тыс необлагаемых минимумов.



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