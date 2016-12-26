По факту пожара на Лесной полиция открыла уголовное дело

Следственным отделом Деснянского управления столичной полиции по факту вчерашних событий на станции метро Лесная начато уголовное производство

По факту пожара в павильонах секонд-хенда на станции метро Лесная в Киеве полиция открыла уголовное производство. Об этом заявил начальник Деснянского управления столичной полиции Александр Косовский, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственным отделом сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство", - отметил Косовский.

Производство открыто по ч.2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).

Говоря о найденном на месте пожара теле, начальник полиции отметил, что предварительно, это сотрудница пострадавшего рынка.

Косовский добавил, что сейчас на месте происшествия продолжают работать полиция, спасатели, а также криминалисты "с целью выявления причин и очагов пожара".

Вчера, 25 декабря, на станции метро Лесная в Киеве в павильонах секонд-хенда произошел масштабный пожар. Официальная причина возгорания пока не названа. В результате пожара погибла одна женщина.

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