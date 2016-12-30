Стрельба в центре Киева: ранены мужчина и женщина
30.12.2016 21:30
Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"У Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и во дворе огромные лужи крови", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, в тяжелом состоянии оба пострадавших госпитализированы в 17 больницу. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
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