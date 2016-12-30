Стрельба в центре Киева: ранены мужчина и женщина

Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы

В центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"У Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и во дворе огромные лужи крови", - говорится в сообщении издания.

Как отмечается, в тяжелом состоянии оба пострадавших госпитализированы в 17 больницу. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.