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Стрельба в центре Киева: ранены мужчина и женщина

30.12.2016 21:30
Оба пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы
Стрельба в центре Киева: ранены мужчина и женщина
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"У Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина. В помещении и во дворе огромные лужи крови", - говорится в сообщении издания.

Как отмечается, в тяжелом состоянии оба пострадавших госпитализированы в 17 больницу. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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