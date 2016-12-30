В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Киева

По данным полиции, огонь в центре столицы открыл мужчина, который пытался ограбить офис по продаже аксессуаров к мобильным телефонам

Стрельба в центре Киева произошла вследствие попытки ограбления. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение о происшествии на улице Эспланадной поступило в полицию в 19:25. На место были отправлены правоохранители.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам.

"Злоумышленник потребовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировалы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает злоумышленника.

Сегодня вечером, 30 декабря, в центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.

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