В полиции рассказали подробности стрельбы в центре Киева
Стрельба в центре Киева произошла вследствие попытки ограбления. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщение о происшествии на улице Эспланадной поступило в полицию в 19:25. На место были отправлены правоохранители.
Сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам.
"Злоумышленник потребовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировалы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает злоумышленника.
Сегодня вечером, 30 декабря, в центре Киева около Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранили мужчину и женщину.
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