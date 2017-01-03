Прокуратура расследует незаконное завладение общежитиями НАУ

Столичная прокуратура через суд потребовала вернуть из незаконного владения два общежития НАУ на улице Ветряные горы

Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием вернуть из незаконного владения два общежития Национального авиационного университета, расположенные в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в 2015 году эти здания (964,9 м² и 1076,96 м²), находящихся в сфере управления Минобразования и закрепленные на праве хозяйственного ведения за НАУ, были незаконно выведены из госсобственности и перепроданы частному лицу.

"Учитывая выявленные нарушения, местной прокуратурой заявлен иск в Подольский райсуд Киева с требованием вытребовать указанное имущество из чужого незаконного владения и вернуть его территориальной общине столицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данному факту зарегистрировано и расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов или их использование) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

С целью недопущения дальнейшего отчуждения объектов недвижимости по ходатайству местной прокуратуры на спорное имущество наложен арест. Следствие продолжается.

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