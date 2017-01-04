USD:  27.08  27.89   EUR:  28.00  29.19  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Киев развернул 51 пункт обогрева в связи с морозами

04.01.2017 13:49
В помещениях пунктов обогрева посетители могут не только согреться, но и получить медицинскую помощь (в помещениях есть аптечки), выпить горячего чая
Киев развернул 51 пункт обогрева в связи с морозами

Киевская городская государственная администрация развернула 51 пункт обогрева в связи с понижением температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"В помещениях пунктов обогрева посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь (в помещениях имеются аптечки), выпить горячего чая", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе будут работать мобильные пункты горячего питания.

В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

На период новогодних праздников киевские медики перешли на усиленный режим работы. 

Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание на Рождество, холоднее всего будет в западных областях, на севере и на Закарпатье: -14..-16. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 