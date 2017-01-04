Киев развернул 51 пункт обогрева в связи с морозами

В помещениях пунктов обогрева посетители могут не только согреться, но и получить медицинскую помощь (в помещениях есть аптечки), выпить горячего чая

Киевская городская государственная администрация развернула 51 пункт обогрева в связи с понижением температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"В помещениях пунктов обогрева посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь (в помещениях имеются аптечки), выпить горячего чая", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе будут работать мобильные пункты горячего питания.

В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

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