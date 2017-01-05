В Киеве в результате стрельбы ранен иностранец - полиция

Вчера вечером в Киеве неизвестный выстрелил в ноги иностранцу. Пострадавший госпитализирован. Полиция разыскивает злоумышленника

Вчера вечером, 4 января, в Печерском районе Киева неизвестный открыл огонь по гражданину другой страны. Об этом сообщает пресс-служа столичной полиции.

Сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки находится раненый мужчина поступило в полицию около 22:44. На место выехали правоохранители с кинологами.

После осмотра места происшествия полиция изъяла три гильзы, которые были направлены на экспертизу. Также были опрошены возможные свидетели и очевидцы.

Пострадавший - 25-летний иностранец - с огнестрельным ранением обеих ног госпитализирован. Мужчину опросят когда врачи дадут разрешение, отметили в полиции.

Местный житель, ставший случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям: он видел, как у подъезда дома разговаривали два человека. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) УК Украины. Полиция разыскивает стрелявшего.

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