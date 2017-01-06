Неделя работы ночных маршрутов в Киеве: более 1,5 тыс пассажиров

Три троллейбусных и один автобусный маршруты работают ежедневно с 23:00 до 6:00, связывая с центром Троещину, Виноградарь, Позняки и Беличи

Киевский ночной общественный транспорт с момента своего запуска 30 декабря 2016 года перевез более 1,5 тысяч пассажиров. Об этом в своем Facebook сообщил директор коммунального предприятия Киевпасстранс Дмитрий Левченко.

"Получили первые результаты работы ночных маршрутов. С момента запуска на новых ночных маршрутах мы перевезли более 1,5 тысяч пассажиров", - сообщил Левченко.

Он отметил, что специально для ночных маршрутов были разработаны разовые билеты нового образца, действительные для проезда в троллейбусе, автобусе и трамвае только ночью.





Фото: Facebook Дмитрия Левченко

"В билетах отсутствует голографическая лента, поскольку они отрывные, поэтому их также не нужно компостировать. После оплаты проезда обязательно берите билеты, так как на ночных маршрутах уже вскоре начнет работать контроль, так же как на дневных маршрутах", - подчеркнул Левченко.

30 декабря 2016 года в Киеве были запущены четыре ночных маршрута общественного транспорта: троллейбусные маршруты №91H Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская, №92H Железнодорожный вокзал Южный - просп. Свободы, №93H Станция метро Площадь Льва Толстого - ул. Чернобыльская и автобусный маршрут №137 Железнодорожный вокзал Центральный - станция метро Харьковская.

Ночной общественный транспорт курсирует ежедневно с 23:00 до 6:00.

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