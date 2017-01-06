Полиция обнаружила гранату на проспекте Лобановского в Киеве

На проспекте Валерия Лобановского в Киеве на дороге найдена боевая граната Ф-1 и запал УЗРГМ рядом с ней

Полиция обнаружила гранату на проспекте Валерия Лобановского в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В пятницу на линию 102 поступило сообщение, что на проспекте Валерия Лобановского на дороге найден предмет, похожий на гранату без запала.

"По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили боевую гранату Ф-1 и запал УЗРГМ рядом с ней", - говорится в сообщении.

Правоохранители направили устройство на экспертизу.

Принимается решение об открытии производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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