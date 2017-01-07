В центре Киева пройдет рождественское шествие
07.01.2017 10:48
Запланировано шествие через Крещатик и Майдан Независимости до Софийской площади, где будет рождественский концерт фольклорных групп
В центре Киева сегодня пройдет рождественское шествие со звездами. Об этом сообщает Национальный центр народной культуры Музей Ивана Гончара.
Шествие начнется в 12:00 на Софийской площади и пройдет мимо Национальной оперы, через Крещатик, Майдан независимости, Михайловскую площадь и Владимирский проезд.
Затем в 13:00 на Софийской площади будет рождественский концерт при участии фольклорных групп.
Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.
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