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В центре Киева пройдет рождественское шествие

07.01.2017 10:48
Запланировано шествие через Крещатик и Майдан Независимости до Софийской площади, где будет рождественский концерт фольклорных групп
В центре Киева пройдет рождественское шествие

В центре Киева сегодня пройдет рождественское шествие со звездами. Об этом сообщает Национальный центр народной культуры Музей Ивана Гончара.

Шествие начнется в 12:00 на Софийской площади и пройдет мимо Национальной оперы, через Крещатик, Майдан независимости, Михайловскую площадь и Владимирский проезд. 

Затем в 13:00 на Софийской площади будет рождественский концерт при участии фольклорных групп.

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово. 

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