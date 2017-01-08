В Киевской области могут ограничить движение грузовиков

Из-за сильного снегопада Киевская областная администрация планирует ограничить движение крупногабаритного транспорта

Киевская областная администрация планирует ввести ограничения для проезда грузовиков по дорогам государственного значения, если не остановится снегопад. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.



Водителей крупногабаритного транспорта призывают воздержаться от поездок по автодорогам области.



"В случае продолжения снегопада возможно введение ограничения на движение грузовиков, которым придется или возвращаться, или ждать улучшения погодных условий на специальных стоянках и пунктах обогрева", - указывает пресс-служба.



Также в ОГА призвали жителей области быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться частным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.



Жителей райцентров и городов областного значения просят не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.



В Киеве сегодня ночью в результате непогоды снег убирали 248 единиц техники. Периодически снегоуборочная и вспомогательная техники ломалась из-за сильных морозов.



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