В Киеве задержан активный лжеминер: 16 звонков за сутки

По данным полиции, 67-летний мужчина с октября 2016 года 106 раз звонил правоохранителям и в 98 случаях "минировал" всевозможные помещения

В Киеве полицейские задержали пожилого мужчину, который с октября 2016 года почти 100 раз сообщал ложную информацию о минированиях. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

"Лишь на протяжении одних суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру 102 и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях "минировал" всевозможные помещения", - сообщил начальник Святошинского управления ГУНП в Киеве Владимир Ткаченко.

Правоохранители оперативно установили личность нарушителя и задержали его, после чего тот сознался в содеянном.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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Также полицейские выяснили, что задержанный злоупотребляет спиртным и под воздействием алкоголя постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Кроме того, он находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.

9 января 2017 года в Ровно в помещении магазина прогремел взрыв, в результате которого погиб 26-летний мужчина.

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