В Киеве мужчину застрелили у дверей его квартиры

54-летний киевлянин возвращался домой и получил огнестрельное ранение в живот в коридоре, уже когда поднялся на свой этаж

В выходные, около 21:00 неизвестный застрелил мужчину в подъезде у дверей собственной квартиры по улице Ревуцкого в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

О том, что стреляли в ее мужа, по телефону заявила жена погибшего.

Правоохранители выяснили, что 54-летний киевлянин возвращался домой и получил огнестрельное ранение в живот в коридоре, уже когда поднялся на свой этаж.

Злоумышленник скрылся, а человек умер от полученного ранения на месте.

Жена погибшего и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию.

Правоохранители разыскивают возможных свидетелей происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

4 января, в Печерском районе Киева неизвестный открыл огонь по гражданину другой страны. Пострадавший - 25-летний иностранец - с огнестрельным ранением обеих ног госпитализирован.

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