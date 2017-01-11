Киевзеленстрой открыл 10 пунктов утилизации новогодних елок

Специалисты Киевзеленстроя после измельчения елок намерены их использовать для ащиты почвы от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений

Специалисты коммунального объединения Киевзеленстрой открыли 10 пунктов для утилизации новогодних елок. Об этом говорится в сообщении ведомствав Facebook.

"Специалисты коммунального объединения Киевзеленстрой организовали пункты приема новогодних елок. Пункты приема работают ежедневно с 8:00 до 17:00 до 1 февраля", - сообщает Киевзеленстрой.

Специалисты ведомства после измельчения елок намерены их использовать для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений.

Сдать елку можно по таким адресам:

Ул. Тростянецкая, 58А;

проспект Освободителей, 6;

ул. Электротехническая, 26;

проспект Бандеры, 26А;

проспект Голосеевский, 87;

ул. Дмитриевской, 16;

Железнодорожное шоссе, 61;

ул. Герцена, 6;

ул. Новополевой, 95;

ул. Бетховена, 8.

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