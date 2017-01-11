В Киеве избили железнодорожника, помешавшего нарисовать граффити

Помощник машиниста сделал замечание двоим посторонним, пытавшимся закрасить поезд. В ответ хулиганы брызнули мужчине газом в глаза и избили

В Киеве двое неизвестных, пытавшихся нарисовать граффити на поезде, избили помощника машиниста, который им помешал. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Укрзализныця.

Инцидент произошел 7 января 2017 года в 17:27 на остановочной платформе Протасов Яр, при отправлении пригородного электропоезда Киев - Яготин.

"Двое посторонних мужчин сделали попытку закрасить электропоезд, однако им помешал помощник машиниста, сделав им замечание. При закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись", - говорится в сообщении.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь: в больнице ему промыли глаза и удалили селезенку.

В настоящее время правоохранители ведут расследование преступления.

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