В Киеве вынесли приговор напавшему на женщину с котом грабителю
Злоумышленника, который под предлогом оказания помощи ограбил и жестоко избил женщину, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Преступление произошло 6 июня прошлого года в Деснянском районе столицы. У ветеринарной клиники злоумышленник познакомился с 46-летней киевлянкой, лечившей там больного кота, и предложил ей отнести больное животное домой. Попав в квартиру женщины, преступник напал на нее и начал бить деревянной палкой, требуя деньги. От полученных травм пострадавшая потеряла сознание, а нападающий тем временем забрал из квартиры ценные вещи и скрылся.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст. 187 УК Украины - нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с применением насилия, опасного для жизни человека, подвергшегося нападению, совершенное лицом, ранее совершившим разбой.
Скриншот с видео с камер наблюдения
В судебном заседании государственным обвинителем вина нападавшего доказана полностью. Сейчас злоумышленник находится под стражей до вступления обвинительного приговора в законную силу.
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