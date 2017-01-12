Блэкаут в Киеве: хакеры испытывали диверсионные технологии - ISSP

Сбой в электросети части Киева из-за аварии на подстанции Северная в середине декабря 2016 года был "пробной" хакерской атакой, считают IT-эксперты

Инциденты с отключением электроэнергии в Киеве в 2015-2016 годах, затронувшие сотни тысяч жителей столицы, являются следствием хакерских атак. В этом убеждены специалисты компании по кибербезопасности Information Systems Securit Partners, пишет украинская редакция службы Би-би-си.

ISSP, изучающая кибератаки от имени Укрэнерго, заявила, что взломы энергосети связаны между собой и еще с несколькими хакерскими атаками на системы государственных органов (ж/д, министерства и пенсионный фонд) в декабре.

"Атаки 2016 и 2015 годов не сильно отличаются - единственное отличие между ними в том, что в 2016-м она была более масштабной и организованной", - заявил председатель лабораторий ISSP Алексей Ясинский.

По его словам, над взломами работали несколько криминальных групп, которые, вероятно, экспериментировали с различными диверсионными техниками.

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Как считает эксперт Honeywell Industrial Cyber Security Lab Марина Кротофил, также принимавшая участие в исследовании, атака 2016 года "не должна была привести к длительным и серьезным последствиям". "Это было больше похоже на демонстрацию силы", - сказала она сайту Motherboard.

Со слов президента Петра Порошенко, за последние два месяца 2016 года хакеры совершали нападения на госорганы около 6500 раз. Глава государства считает, что Россия ведет против Украины также и кибервойну.

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