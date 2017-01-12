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В Киеве на заводе Квазар прогремел взрыв: фото

12.01.2017 16:38
Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Их передали медикам
В Киеве на заводе Квазар прогремел взрыв: фото
Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода "Квазар" на ул. Северо-Сырецкой, 3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.


Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Их передали медикам.


На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.


Фото: facebook.com/MNSKyiv

Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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