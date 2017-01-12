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В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв: фото

12.01.2017 23:23
Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5; открыто уголовное производство
В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв: фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел в в Днепровском районе по улице Луначарского. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. 

Правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения проверял почтовый ящик и когда открыл его, то услышал подозрительный звук и упал. При этом произошел взрыв. 

По предварительному выводу, могла взорваться граната РГД-5. 

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Открыто уголовное производство. Происшествие квалифицируют как покушение на убийство. 

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