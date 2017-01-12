В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв: фото
В Киеве в подъезде многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Киеве.
Инцидент произошел в в Днепровском районе по улице Луначарского. В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения.
Правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения проверял почтовый ящик и когда открыл его, то услышал подозрительный звук и упал. При этом произошел взрыв.
По предварительному выводу, могла взорваться граната РГД-5.
Открыто уголовное производство. Происшествие квалифицируют как покушение на убийство.
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