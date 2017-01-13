Платежки, разосланные киевлянам, недействительны - Киевэнерго

Киевэнерго просит не оплачивать услуги по тепло- и электроснабжению в январе по платежкам главного информационно-вычислительного центра

Единая платежка, которая была разослана киевлянам главным информационно-вычислительным центром (ГИВЦ), является недействительной, а оплата услуг Киевэнерго должна происходить исключительно по ее счетам. Об этом говорится на сайте ПАО Киевэнерго.

"В связи с распространением ГИВЦ нового формата платежки единой для всех коммунальных услуг (на одном листе, - ред), обращаем внимание своих клиентов на то, что оплата услуг Киевэнерго, как и раньше, должна осуществляться исключительно по платежным документам Киевэнерго, сформированных расчетной системой энергокомпании", - отметили в компании.

"В платежках Киевэнерго отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты вашего лицевого счета. Поэтому средства, уплаченные по этим счетам, гарантированно будут зачислены за потребленные вами услуги", - подчеркнули в Киевэнерго.

Киевэнерго просит не оплачивать услуги по тепло- и электроснабжению в январе по платежкам ГИВЦ, поскольку не может гарантировать поступление средств за потребленные услуги на лицевые счета клиентов.

Платежки Киевэнерго за электроэнергию киевляне получат до 16 января, а за отопление и горячую воду - с 15 по 22 января.

11 января сообщалось, что Киевэнерго выборочно проинспектировало квартиры киевлян, которые жаловались на недостаточную температуру в помещении.

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