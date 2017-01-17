ГСЧС: Смог в Киеве связан с погодой и продержится не менее 3 дней

Как отмечает ГСЧС, ситуация может улучшиться после прогрева воздуха у земли, однако в ближайшие три дня погодные условия существенно не изменятся

Текущая синоптическая ситуация в Киеве, а именно смог и ощущающийся в воздухе запах гари, обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает столичное управление ГСЧС.

По информации синоптиков, в нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии. Инверсия температуры - повышение температуры воздуха с высотой - затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застоям воздуха у земной поверхности, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта вплоть до образования смога.

Отмечается, что ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха, однако, по прогнозам, в ближайшие три дня погодные условия существенно не изменятся.

"На территории города Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению, в настоящее время нет. Информации и сообщений о таких происшествиях в подразделения ГСЧС Украины не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что жители столицы жалуются на едкий запах гари. Запах ощущается в Соломенском, Оболонском районах, на Троещине и Позняках.

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