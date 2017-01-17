Смог в Киеве: советы специалиста, что нужно делать

Специалист говорит, что на улице находиться можно, нужно больше пить воды

Киевлянам и гостям города рекомендуют больше употреблять жидкости (до двух литров в сутки) и находиться подальше от автомобильных трасс в связи с появившимся утром смогом. Об этом ЛІГА.net сообщил сегодня директор лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

По его словам, это природное явление, которое связано с инверсией температуры и повышенной влажностью. "Это физическое явление. Оно никак не связано с загрязнением воздуха", - сказал Чумак.

Он подчеркнул, что есть угроза накопления вредных веществ в местах, которые находятся рядом с источником загрязнения.

"В Киеве основной источник загрязнения - это автомобильный транспорт и работающие котельные" , - отметил специалист.

Чумак добавил, что пребывание на улице возможно, но желательно находиться подальше от автомобильных трасс. "Можно гулять на улице, главное - не рядом с автомобильными трассами", - подчеркнул Чумак.

В группу риска попадают беременные, маленькие дети, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Чумак добавил, что пока нет необходимости вводить ограничительные и профилактические меры относительно организованных коллективов.

17 января сообщалось, что смог в Киеве связан с погодой и продержится не менее трех дней.

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