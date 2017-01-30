Голодная смерть в Киеве: суд продлил арест подозреваемой
Голосеевский суд Киева продлил на один месяц арест 21-летней жительнице Киева Владиславе Трохимчук, подозреваемой
в доведении своего ребенка до голодной смерти. Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"По ходатайству киевской местной прокуратуры №1 Голосеевский райсуд столицы продлил еще на месяц арест 21-летней женщине, которая оставила без присмотра двух своих малолетних детей", - сообщила она.
Суд продлил арест до 6 марта. За это время, как ожидается, должны поступить результаты экспертиз, отметила Максимец.
Владиславе Трохимчук инкриминируется ч.3 ст 135 УК Украины (лишение человека, в опасности, приведшей к смерти).
В начале декабря прошлого года стало известно, что в Киеве 20-летняя женщина оставила своих маленьких детей в квартире на девять дней без присмотра. Вернувшись домой, она обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.
Столичная прокуратура объявила ей подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст.135 УК Украины. 7 декабря 2016 года судом 20-летняя женщина была арестована на 60 дней без права на залог.
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