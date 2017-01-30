Голодная смерть в Киеве: суд продлил арест подозреваемой

Суд продлил арест подозреваемой до 6 марта. За это время, как ожидается, должны поступить результаты экспертиз, сообщили в столичной прокуратуре

Голосеевский суд Киева продлил на один месяц арест 21-летней жительнице Киева Владиславе Трохимчук, подозреваемой

в доведении своего ребенка до голодной смерти. Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству киевской местной прокуратуры №1 Голосеевский райсуд столицы продлил еще на месяц арест 21-летней женщине, которая оставила без присмотра двух своих малолетних детей", - сообщила она.

Суд продлил арест до 6 марта. За это время, как ожидается, должны поступить результаты экспертиз, отметила Максимец.

Владиславе Трохимчук инкриминируется ч.3 ст 135 УК Украины (лишение человека, в опасности, приведшей к смерти).

В начале декабря прошлого года стало известно, что в Киеве 20-летняя женщина оставила своих маленьких детей в квартире на девять дней без присмотра. Вернувшись домой, она обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

Столичная прокуратура объявила ей подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст.135 УК Украины. 7 декабря 2016 года судом 20-летняя женщина была арестована на 60 дней без права на залог.

Читайте также: Омбудсмен о голодной смерти ребенка: Знали соседи и бабушка

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.