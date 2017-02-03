Обвал дома на Хмельницкого: прорабу стройки объявлено подозрение

Следствие установило, что строитель, выполняя функции прораба, давал другим рабочим незаконные указания по демонтажу межкомнатных перегородок в доме

Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, по указанию которого в доме по улице Богдана Хмельницкого велись незаконные строительные работы, приведшие к обрушению здания. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что строитель, выполняя функции прораба, при отсутствии проектно-сметной и разрешительной документации, давал другим рабочим незаконные указания выполнять работы по разрушению и демонтажу межкомнатных перегородок в доме, который является объектом культурного наследия.

В результате, 25 февраля 2016 года, произошло обрушение здания, вследствие чего погибли двое рабочих, которые на тот момент находились в помещении.

По результатам предварительного расследования и проведенной экспертизы, мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 270-1 (повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее гибель людей) и ч. 2 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия) УК Украины.

Сейчас в Голосеевский суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

25 февраля 2016 года в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого,12 вследствие нелегальных строительных работ, рухнул нежилой дом. В результате обвала погибли двое человек. Дом был построен примерно в 1935 году, людей из него отселили еще в 2014 году.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.