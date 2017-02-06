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В понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта

06.02.2017 05:28
Из-за ухудшения погоды и прогнозируемых снегопадов принято решение об ограничении въезда в столицу крупногабаритных грузовиков
В понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта

В понедельник, 6 февраля, с 06:00 в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Решение приняли в связи с ухудшением погоды, сообщает Киевская городская администрация.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник в столице будут сильные снегопады, за ночь уровень снега может вырасти на 1,5-2 см, а за день - на 2-3 см.

Ночью будет 7-9 градусов мороза, а днем - минус 5-7 градусов. 

Водителей просят по возможности пользоваться общественным транспортом, притормаживать около пешеходных переходов, включать габаритные огни и противотуманные фонари. 

Также в администрации просят водителей правильно парковаться, чтобы не мешать снегоуборочной технике. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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