В понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта

Из-за ухудшения погоды и прогнозируемых снегопадов принято решение об ограничении въезда в столицу крупногабаритных грузовиков

В понедельник, 6 февраля, с 06:00 в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Решение приняли в связи с ухудшением погоды, сообщает Киевская городская администрация.



По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник в столице будут сильные снегопады, за ночь уровень снега может вырасти на 1,5-2 см, а за день - на 2-3 см.



Ночью будет 7-9 градусов мороза, а днем - минус 5-7 градусов.

Водителей просят по возможности пользоваться общественным транспортом, притормаживать около пешеходных переходов, включать габаритные огни и противотуманные фонари.

Также в администрации просят водителей правильно парковаться, чтобы не мешать снегоуборочной технике.



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