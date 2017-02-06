В понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта
В понедельник, 6 февраля, с 06:00 в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Решение приняли в связи с ухудшением погоды, сообщает Киевская городская администрация.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник в столице будут сильные снегопады, за ночь уровень снега может вырасти на 1,5-2 см, а за день - на 2-3 см.
Ночью будет 7-9 градусов мороза, а днем - минус 5-7 градусов.
Водителей просят по возможности пользоваться общественным транспортом, притормаживать около пешеходных переходов, включать габаритные огни и противотуманные фонари.
Также в администрации просят водителей правильно парковаться, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
Читайте также: В понедельник по всей Украине ожидаются сильные снегопады
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
04.02.17
12:18
-
04.02.17
13:40
-
04.02.17
12:55
-
04.02.17
12:42
-
04.02.17
08:40