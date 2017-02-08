В Киеве стреляли в окно окружного административного суда

Полиция изъяла на экспертизу похожий на пулю предмет, который застрял между стеклопакетами

В понедельник, 6 февраля, в окне судьи Киевского окружного административного суда обнаружили повреждения в результате выстрела. Об этом сообщается на сайте суда.



Никто не пострадал.



Как уточняет полиция Киева, изъяли предмет похожий на пулю - он застрял между стеклопакетами.





Проводится досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).

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