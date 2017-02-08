В Киеве стреляли в окно окружного административного суда
08.02.2017 01:19
Полиция изъяла на экспертизу похожий на пулю предмет, который застрял между стеклопакетами
Фото: НПУ
В понедельник, 6 февраля, в окне судьи Киевского окружного административного суда обнаружили повреждения в результате выстрела. Об этом сообщается на сайте суда.
Никто не пострадал.
Как уточняет полиция Киева, изъяли предмет похожий на пулю - он застрял между стеклопакетами.
Проводится досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).
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