Полиция начала расследовать погром выставки о Майдане

Правонарушители испортили экспонаты и расписали краской стены в помещении "Центра визуальной культуры", где проходит выставка "Потерянные возможности"

Национальная полиция начала расследовать погром группой неизвестных художественной выставки "Потерянные возможности" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Правонарушители испортили экспонаты и расписали краской стены в помещении "Центра визуальной культуры", - сказано в нем.

7 февраля около 18:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на выставочный зал, расположенный по улице Глыбочицкой, напали неизвестные.

По указанному адресу прибыли патрульные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления.

По прибытию в полицию обратился глава общественной организации "Центра визуальной культуры", рассказавший о хулиганских действиях неизвестных.

По его словам, в зал вошли около 15 человек с закрытыми лицами.

Один из правонарушителей удерживал охранника.

Тем временем другие нападающие повредили имущество центра, на стенах краской нанесли надписи, а также разорвали работы масштабной графики - выставочные экспонаты художника.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а сотрудники центра немедленно вызвали полицию.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

На сайте Центра визуальной культуры сказано, что со 2 по 26 февраля у них проходит выставка художника Давида Чичкана "Потерянные возможности". Выставка посвящена войне и ситуации после Майдана в Украине. По мнению автора, Майдан для украинского общества - это упущенная возможность осуществить социальную революцию: защитить достоинство и получить достойные условия жизни.

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