В Киеве неизвестные в масках украли из авто более 3 млн грн

Ограбление произошло в переулке Электриков на территории Подольского района. Жертвой нападавших стал частный предприниматель

В среду, 8 февраля, в Подольском районе Киева неизвестные в балаклавах ограбили предпринимателя. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, злоумышленники украли у мужчины более 3 млн грн.

Ограбление произошло в переулке Электриков на территории Подольского района. Жертвой нападавших стал частный предприниматель.

По информации заявителя, он остановился на своем авто, а в это время из рядом стоявшего Audi A 4 серого цвета к нему подбежали неизвестные в балаклавах. Из багажника потерпевшего они забрали сумку, в которой было более 3 млн грн и скрылись на своем авто в неизвестном направлении.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Правоохранители задокументировали правонарушение и устанавливают возможных свидетелей преступления.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает подозреваемых.

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