В Киеве увеличилось число заболевших гриппом детей

С 6 по 8 февраля заболели 10117 детей против 8866 на прошлой неделе - рост на 12,4%. Количество заболевших гриппом и ОРВИ взрослых уменьшилось на 1,5%

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,3% за счет детей. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

За первые три дня шестой недели года, с 6 по 8 февраля, в столице зарегистрировали 14 289 больных против 13 099 больных на прошлой неделе.

"За указанный период заболели 10117 детей против 8866 на прошлой неделе - рост на 12,4%. Стоит заметить, что количество заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых уменьшилось на 1,5%", - сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В трех школах Днепровского и Деснянского районов в связи с отсутствием более 20% учащихся частично приостановлена учеба.

Ранее сообщалось, что с 30 января по 1 февраля, за медицинской помощью в поликлиники и больницы обратились 13 099 человек (против 12 004 за аналогичный период прошлой недели). Наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,4%.

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