Лжеминеру двух станций Киевского метро светит восемь лет тюрьмы

В Киеве будут судить 37-летнего мужчину, уроженца Риги, который в прошлом году "заминировал" две станции метрополитена: Героев Днепра и Петровку

В Киеве будут судить мужчину, который в прошлом году "заминировал" две станции метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, уроженца Риги (Латвийская Республика), который "заминировал" две станции столичного метрополитена.

Установлено, что 16 октября 2016 года мужчина позвонил с таксофона на спецлинию "102" и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на станции метро Героев Днепра. На следующий день злоумышленник второй раз позвонил в полицию и сообщил о заминировании уже другой станции киевского метрополитена -Петровка.

На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы, но никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сейчас обвинительный акт в отношении "минера" направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.