В Киевсовете поддержали переименование станции метро "Петровка"
10.02.2017 16:05
Следующим шагом станет общественное обсуждение на сайте Киевсовета
Фото: metro.kiev.ua
Комиссия Киевсовета по вопросам переименований поддержала идею изменения названия станции "Петровка" в "Почайную". Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Там отметили, что следующим шагом станет общественное обсуждение на сайте Киевсовета. При этом комментарии в Facebook учитываться не будут.
Ранее Киевский национальный музей русского искусства выступил против своего переименования, а именно изъятия из названия словосочетания "русского искусства" и замены текущего названия каким-либо другим.
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