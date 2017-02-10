В Киевсовете поддержали переименование станции метро "Петровка"

Следующим шагом станет общественное обсуждение на сайте Киевсовета

Комиссия Киевсовета по вопросам переименований поддержала идею изменения названия станции "Петровка" в "Почайную". Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Там отметили, что следующим шагом станет общественное обсуждение на сайте Киевсовета. При этом комментарии в Facebook учитываться не будут.

Ранее Киевский национальный музей русского искусства выступил против своего переименования, а именно изъятия из названия словосочетания "русского искусства" и замены текущего названия каким-либо другим.

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