Киевлян предупреждают о густом тумане

В первой половине дня в столице будет туман, температура поднимется до 4-5 градусов мороза

В субботу, 11 февраля, в Киеве ожидается туман, видимость - 200-500 м, сообщает Киевская горадминистрация согласно прогнозу гидрометцентра.



Водителей призывают быть особо внимательными и осторожными на дорогах.



Синоптики прогнозируют, что в субботу в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололед.



Днем будет 4-6 градусов мороза.



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