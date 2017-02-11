Киевлян предупреждают о густом тумане
11.02.2017 10:16
В первой половине дня в столице будет туман, температура поднимется до 4-5 градусов мороза
Фото: скриншот видео
В субботу, 11 февраля, в Киеве ожидается туман, видимость - 200-500 м, сообщает Киевская горадминистрация согласно прогнозу гидрометцентра.
Водителей призывают быть особо внимательными и осторожными на дорогах.
Синоптики прогнозируют, что в субботу в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололед.
Днем будет 4-6 градусов мороза.
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