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Киевлян предупреждают о густом тумане

11.02.2017 10:16
В первой половине дня в столице будет туман, температура поднимется до 4-5 градусов мороза
Киевлян предупреждают о густом тумане
Фото: скриншот видео

В субботу, 11 февраля, в Киеве ожидается туман, видимость - 200-500 м, сообщает Киевская горадминистрация согласно прогнозу гидрометцентра.

Водителей призывают быть особо внимательными и осторожными на дорогах.

Синоптики прогнозируют, что в субботу в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололед. 

Днем будет 4-6 градусов мороза. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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