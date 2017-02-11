В Киеве горел автобусный парк: сгорели три автобуса
11.02.2017 10:35
Причина пожара не установлена; полностью сгорели три автобуса и еще три повреждены
Фото: ГСЧС
Сегодня, 11 февраля, после полуночи произошел пожар в автобусном автопарке в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Загорелся один из автобусов в ремонтно-хозяйственном помещении, огонь перекинулся на соседние автобусы.
Пожар ликвидировали больше часа.
Удалось спасти 22 автобуса и предотвратить распространение пожара. Сгорели три автобуса и повреждены еще три автобуса МАЗ.
Причина пожара выясняется.
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