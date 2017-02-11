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В Киеве горел автобусный парк: сгорели три автобуса

11.02.2017 10:35
Причина пожара не установлена; полностью сгорели три автобуса и еще три повреждены
В Киеве горел автобусный парк: сгорели три автобуса
Фото: ГСЧС

Сегодня, 11 февраля, после полуночи произошел пожар в автобусном автопарке в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Загорелся один из автобусов в ремонтно-хозяйственном помещении, огонь перекинулся на соседние автобусы.

Пожар ликвидировали больше часа. 

Удалось спасти 22 автобуса и предотвратить распространение пожара. Сгорели три автобуса и повреждены еще три автобуса МАЗ.

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Причина пожара выясняется. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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