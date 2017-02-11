В Киеве горел автобусный парк: сгорели три автобуса

Причина пожара не установлена; полностью сгорели три автобуса и еще три повреждены

Сегодня, 11 февраля, после полуночи произошел пожар в автобусном автопарке в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Загорелся один из автобусов в ремонтно-хозяйственном помещении, огонь перекинулся на соседние автобусы.



Пожар ликвидировали больше часа.



Удалось спасти 22 автобуса и предотвратить распространение пожара. Сгорели три автобуса и повреждены еще три автобуса МАЗ.





Причина пожара выясняется.



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