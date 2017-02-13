Житель Киева найден застреленным возле столичного бизнес-центра

По предварительным данным, 46-летний мужчина был руководителем онлайн-проекта в сфере бухгалтерии. На месте трагедии найдены оружие и стреляная гильза

В Шевченковском районе Киева возле бизнес-центра нашли застреленным 46-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Сегодня, 13 февраля 2017 года, около 09:00 правоохранители получили сообщение о том, что в переулке Кияновском, на парковке неподалеку от бизнес-центра лежит мужчина.



"Когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что мужчину убили выстрелом в грудь, при этом пуля прошла навылет. Личность погибшего установлена: это киевлянин, 1970 года рождения", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили оружие иностранного производства, из которого, вероятно, был сделан выстрел, и стреляную гильзу. Изъятое направлено на экспертизу.



Также сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места трагедии.

"Относительно личности погибшего следствие выяснило, что мужчина был руководителем онлайн-проекта в сфере бухгалтерии. Устанавливается круг его общения и образ жизни", - сообщили в столичной полиции.

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По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины. Правоохранители разыскивают свидетелей и очевидцев происшествия.



21 января 2017 года сообщалось, что в Киеве застрелили адвоката.

Фото: kyiv.npu.gov.ua



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