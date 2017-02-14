Дни памяти Небесной сотни: в Киеве усилят охрану порядка

В столице на службу 18-20 февраля выйдут более 6 тысяч правоохранителей. Полиция, в частности, намерена проверять документы и осматривать вещи

Полицию Киева ко Дню Героев Небесной сотни, 20 февраля, переведут на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.



Сегодня, 14 февраля, руководители Министерства внутренних дел, Нацполиции, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и командование Нацгвардии на видеоселекторном совещании обсудили план действий правоохранительных органов в дни чествования Героев Небесной сотни 18-22 февраля 2017 года.



Отмечается, что мероприятия, посвященные событиям Майдана трехлетней давности, пройдут во всех регионах Украины.



"С целью обеспечения публичного порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов. В их состав войдут представители полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, а также местной власти", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Нацполиции, в Киеве на службу выйдут более шесть тысяч правоохранителей. Полиция планирует принимать превентивные меры: осуществлять проверку документов, досмотр вещей, а при необходимости - ограничивать доступ на отдельные участки.



В то же время правоохранители призывают организаторов и участников запланированных массовых мероприятий с пониманием отнестись к работе по обеспечению публичного порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.

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С 2015 года в Украине ежегодно 20 февраля отмечают День Героев Небесной сотни, посвященный подвигу участников Революции достоинства 2013-2014 годов и памяти погибших в ходе тех событий.



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