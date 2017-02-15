Сотрудник Киевского СИЗО приговорен к тюрьме за сбыт наркотиков
Работник отдела режима и безопасности Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО), пытавшийся сбыть одному из заключенных пакет с наркотическими веществами, в частности канабисом, метадоном и амфетамином, приговорен к шести годам тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Приговором Шевченковского районного суда г. Киева от 14.02.2017 работник пенитенциарной службы признан виновным по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта в местах лишения свободы особо опасных наркотических средств и психотропных веществ) и приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Кроме того, судом назначил обвиняемому дополнительные наказания в виде лишения специального звания младшего сержанта внутренней службы и запрета занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.
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14 февраля 2017 года сообщалось, что СБУ, прокуратура и полиция перекрыли канал поставки наркотиков в одесский следственный изолятор.
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