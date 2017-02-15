Голодная смерть в Киеве: дело переквалифицировали на убийство

Дело Владиславы Трохимчук, которая оставила двух своих малолетних детей без еды на 9 дней, переквалифицировали на умышленное убийство

Прокуратура Киева переквалифицировала действия Владиславы Трохимчук, подозреваемой в доведении до голодной смерти своего ребенка, на умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее действия женщины были квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека).

"Однако, как установило следствие, оставив детей на произвол судьбы, женщина осознавала последствия их девятидневного голодания и имела возможность сообщить, где и в каком состоянии они находятся. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти годовалого мальчика", - заявили в прокуратуре.

По результатам расследования, 15 февраля Трохимчук сообщено об изменении подозрения и объявлено ​​новое подозрение в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемая находится под стражей. Расследование в уголовном производстве продолжается.

В начале декабря прошлого года стало известно, что в Киеве 20-летняя женщина оставила двух своих детей в квартире на девять дней без присмотра. Вернувшись домой, она обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

Столичная прокуратура объявила ей подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст.135 УК Украины. 7 декабря 2016 года судом 20-летняя Трохимчук была арестована без права на залог.

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