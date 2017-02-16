В Киеве обокрали Mercedes-Benz депутата Верховной Рады
В Киеве 15 февраля обокрали автомобиль депутата Верховной Рады. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Голосеевского райуправления обратился 47-летний депутат, который сообщил, что из салона его автомобиля Mercedes-Benz украли спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком.
По предварительной информации, злоумышленник приехал на улицу Матыкина, после чего путем сканирования сигнализации украл из автомобиля вещи.
Правоохранители анализируют видео камер наблюдения с прилегающей к месту преступления территории.
Следственный отдел Голосеевского управления полиции Национальной полиции Киева открыл уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража.
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